Gaddar'da dengeler değişti

Ay Yapım’ın NOW ekranlarında Cuma akşamları seyirciyi ekran başına kilitleyen ‘Gaddar’ın yeni bölümünde Ekber’in Enver’e karşı planlarıyla acımasız Zakkum Kardeşler oyuna dahil oldu. Onlara karşı Dağhan, Müdür ve Enver birlik olurken bölümün finalinde Dağhan’ın Zakkum Kardeşler’in eline düşmesi yeni bölüme dair heyecan yükseltti.İSTANBUL (İGFA) - Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan, Onur Saylak, Alper Çankaya ve Erdal Özyağcılar’ı başrollerinde buluşturan ‘Gaddar’ dengeleri değiştiren yeni bölümüyle dün akşam NOW’da ekranlara geldi. Dağhan’ın Gaddar kimliğinin ortaya çıkma ihtimaliyle karşı karşıya kaldığı bölümde onun yanında olan insanların yardımıyla Ali’nin şikayetini geri çekmesi bu riski ortadan kaldırdı. Ekber’in evinde kendini tutamayan Yağmur, Ekber’i silahla yaralarken Ekber Enver’e karşı planlarını büyütüp acımasızlığıyla nam salmış Zakkum Kardeşler’i savaşına dahil etti. Zakkum Kardeşler’in en küçüğünü öldüren Dağhan’ı öğrenen büyük abi Korkut ise Dağhan’ın peşine düştü. Bölümün finalinde Korkut’un oyununa gelen Dağhan, kardeşlerin eline düşmekten kurtulamadı. Yeni bölümde aksiyon ve heyecan giderek yükselirken dizi de sosyal medyada büyük beğeni topladı. #Gaddar, #AyDağ, #Korkut etiketleriyle gündemden düşmedi.

‘Gaddar’ın dün akşam yayınlanan 11. bölümünde Gürkan, Dağhan’ın parmaklarını kestiği cani koca ile Dağhan’ı yüzleştirdi ve adam onun yaptığını herkesin önünde söyledi. Bunun üzerine gözaltına alınan Dağhan’a büyük bir kalabalık destek çıktı ve Ali’nin suçlamasını geri almasını sağladı. Yağmur anlık bir öfkeyle Ekber’i yaraladı, bundan zevk alan Ekber, Enver’i arayıp kendi aralarındaki savaşın büyüyeceğini söyledi. Ekber zaman kaybetmeden acımasızlıklarıyla tanınan Zakkum Kardeşler’i Enver ve Dağhan’ın karşısına çıkardı. Enver, Zakkum Kardeşler’den dolayı tüm işlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalırken Dağhan kardeşlerin zarar verdiği bir kadını kurtarmasıyla onların radarına takıldı. Bütün bunlar yaşanırken Enver, Müdür ve Dağhan birlik olup Kurt’u Ekber’in elinden kurtardılar ve Müdür’ün kızının kimliğinin açığa çıkmasını engel oldular. Dağhan ise Zakkum Kardeşler’in tehdit ettiği kadını kurtarmak için kardeşlerin en küçüğü Cezmi’yi öldürmesiyle savaşın fitilini ateşledi. Finalde Korkut Zakkum’un planıyla Dağhan Kardeşler’in eline düşerken Korkut’un yeni bölümde Dağhan’dan intikamını nasıl olacağı merakı giderek artırdı.

Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan, Onur Saylak, Alper Çankaya ve Erdal Özyağcılar’ın yer aldığı Hakan Salınmış, Laçin Ceylan, Neslihan Yeldan, Umutcan Ütebay, Deniz Özerman, Uğur Yıldıran, Aytek Şayan, Itır Esen, Fatih Berk Şahin, Buse Meral gibi önemli isimleri kadrosunda buluşturan ‘Gaddar’ın senaryosunu Hürer Ebeoğlu kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk oturuyor.