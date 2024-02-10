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Gaddar aksiyon dolu bölümüyle heyecan yarattı

MAGAZİN 10.02.2024, 12:28
Gaddar aksiyon dolu bölümüyle heyecan yarattı

Ay Yapım’ın FOX ekranlarında seyirciyle buluşan dizisi ‘Gaddar’, dün akşam yayınlanan 4. bölümü duygu dolu anları ve soluksuz izlenen aksiyon sahneleriyle çok konuşuldu. Dağhan’ın kayıp kız kardeşi Yağmur’un yerini bulması ve hamile olduğunu öğrenmesi aile içinde hesaplaşmalara sebep olurken Enver’in Yağmur’la evlenmek için babası Ekber’e rest çekmesi dikkat çekti.İSTANBUL (İGFA) - Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan ve Onur Saylak’ın başrollerinde yer aldığı ‘Gaddar’ dizisinin dün akşam FOX’ta yayınlanan heyecan dolu 4. bölümü seyircileri ekran başına topladı. Duygu dolu hesaplaşmaların yaşandığı yeni bölümde, aksiyon sahneleri sosyal medyanın da gündeminde yer alırken dizi tüm gece #Gaddar ve #Dağhan etiketleriyle TT listesinde yer aldı. 

Dizinin 4. bölümünde Enver’i (Alper Çankaya) kendi ailesini korumak için yok etmek isteyen Dağhan (Çağatay Ulusoy), gizlice onun evine girdi ve Enver’e silahını dayadı. Tam bu anlara şahit olan Yağmur ise abisine tetiği çekmemesi konusunda yalvardı. Dağhan, Yağmur’un (Itır Esen) Enver’le birlikte olduğunu ve ondan hamile olduğunu öğrendi. Enver ve Dağhan arasındaki gerginlik yüzünden Yağmur fenalık geçirirken birbirini öldürmeye çalışan iki düşman mecburen birlik olup onu hastaneye yetiştirmeye çalıştı. Dağhan aynı zamanda anne ve babasının ondan sakladığı durumlar olduğunu öğrenip çok sinirlendi. Aydan (Sümeyye Aydoğan), Dağhan’a annesinin (Neslihan Yeldan) hastalığından dolayı Yüksel’in yanında olduğunu itiraf etti ve beraber olmak için bir teklifte bulundu. Bu sırada Ekber (Erdal Özyağcılar) Yağmur’la tanışıp oğlundan hamile olduğunu gören Ekber, bu evliliğe sert şekilde karşı çıktı. Baba oğul arasında bundan dolayı restleşme büyüdü ve karşılıklı kılıçlar çekildi. Bütün bunlar yaşanırken Şengül (Müge Bayramoğlu) ile oğlunu ev sahibi evlerinden atarken onların yardımına Dağhan koştu ve onları aile evine götürdü. Tam bu sırada Aydan her şeyi bırakıp Dağhan’la beraber gitme hayaliyle onun yanına koşarken onları beraber gördü ve tüm hayalleri bir kez daha yıkıldı. Bölümün sonunda Enver’in adamları Aydan’ın çevresini sardı ve Enver’in yanına onu zorla götürdü. Buluşma yerine geldiğinde Enver’i annesiyle gören Aydan büyük bir şaşkınlık yaşarken, Enver kendisine açık çek vererek Dağhan’a karşı birlik olmayı teklif etti. Finalde ise Aydan’ın Dağhan’ın mı yoksa Enver’in mi yanında olacağı ve bu teklife nasıl cevap vereceği büyük bir merak yarattı. 

Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan ve Onur Saylak’ın yer aldığı Erdal Özyağcılar, Laçin Ceylan, Hakan Salınmış, Müge Bayramoğlu, Deniz Özerman, Neslihan Yeldan, Fatih Berk Şahin, Itır Esen, Aytek Şayan, Alper Çankaya, Musab Ekici, Uğur Yıldıran gibi önemli isimleri kadrosunda buluşturan ‘Gaddar’ın senaryosunu Hürer Ebeoğlu kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk oturuyor. 

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