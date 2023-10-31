Frenos ve Fdiem4 ile rap piyasasına yeni bir soluk
Alışıla gelmiş Rap müzik piyasasına yeni bir soluk getirecek Frenos ve Fdiem4 "Metropol" isimli yepyeni çalışmaları ile sevenlerinin beğenisini kazanacak.İSTANBUL (İGFA) - Fdiem4, büyüdüğü coğrafyada yaşadığı duygusal olayların etkisini alışıldık veya alışılmadık ritimler üzerinde anlatmak için çabalayan,coğrafyasının müzik kültürünü ve beraber büyüdüğü insanların mental sorunlarını satırlarında yansıtmaya çalışan eser üreticisi olarak ön plana çıkarken; Frenos ise aile yapısının temellerinde bulunan müzik ve müziğin belirlediği yolculukta kendi içsel hayat çabasını duygusal ve agresif bir şekilde anlatmaya çalışan, Aynı zamanda prodüktörlük ve ses mühendisliğinde yaşına göre fazla yol kateden eser üreticisi olarak ön plana çıkıyor.
İstanbul Kadıköy'de klibi çekilen "Metropol" isimli şarkılarının Aranjörlüğünü Frenos , Klibin yönetmenliğini Emir Aksoy yaptı. Başarılı Rapçiler şarkılarını sevenleriyle buluşturdular.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|10
|30
|2. Galatasaray
|10
|28
|3. A.Demirspor
|10
|20
|4. Beşiktaş
|10
|19
|5. Kasımpasa
|10
|18
|6. Trabzonspor
|10
|16
|7. Kayserispor
|10
|16
|8. Hatayspor
|10
|14
|9. Rizespor
|10
|14
|10. Sivasspor
|10
|13
|11. Ankaragücü
|10
|12
|12. Antalyaspor
|10
|12
|13. Karagümrük
|10
|10
|14. Alanyaspor
|10
|10
|15. Konyaspor
|10
|9
|16. Gaziantep FK
|10
|9
|17. Başakşehir
|10
|8
|18. Pendikspor
|10
|7
|19. İstanbulspor
|9
|5
|20. Samsunspor
|9
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|10
|24
|2. Göztepe
|10
|20
|3. Kocaelispor
|10
|20
|4. Bandırmaspor
|10
|19
|5. Gençlerbirliği
|10
|18
|6. Bodrumspor
|10
|17
|7. Sakaryaspor
|10
|15
|8. Manisa FK
|10
|14
|9. Ahlatçı Çorum FK
|10
|14
|10. Keçiörengücü
|10
|14
|11. Erzurumspor
|10
|13
|12. Adanaspor
|10
|12
|13. Boluspor
|10
|12
|14. Şanlıurfaspor
|10
|10
|15. Ümraniye
|10
|8
|16. Tuzlaspor
|10
|7
|17. Giresunspor
|10
|6
|18. Altay
|10
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|10
|26
|2. Arsenal
|10
|24
|3. M.City
|10
|24
|4. Liverpool
|10
|23
|5. Aston Villa
|10
|22
|6. Newcastle
|10
|17
|7. Brighton
|10
|17
|8. M. United
|10
|15
|9. West Ham United
|10
|14
|10. Brentford
|10
|13
|11. Chelsea
|10
|12
|12. Wolves
|10
|12
|13. Crystal Palace
|10
|12
|14. Fulham
|10
|12
|15. Everton
|10
|10
|16. Nottingham Forest
|10
|10
|17. Bournemouth
|10
|6
|18. Luton Town
|10
|5
|19. Burnley
|10
|4
|20. Sheffield United
|10
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|11
|28
|2. Girona
|11
|28
|3. Atletico Madrid
|10
|25
|4. Barcelona
|11
|24
|5. Real Sociedad
|11
|19
|6. Athletic Bilbao
|11
|18
|7. Rayo Vallecano
|11
|17
|8. Real Betis
|11
|17
|9. Valencia
|11
|15
|10. Las Palmas
|11
|14
|11. Osasuna
|11
|13
|12. Villarreal
|11
|12
|13. Getafe
|11
|12
|14. Sevilla
|10
|10
|15. Cadiz
|11
|10
|16. Mallorca
|11
|9
|17. Deportivo Alaves
|11
|9
|18. Celta Vigo
|11
|6
|19. Granada
|11
|6
|20. Almeria
|11
|3