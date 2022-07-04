Fransız Sarayı bahçesinde büyüleyen defile
İstanbul Kampüsü’nde geleceğin moda profesyonellerini yetiştiren, Avrupa’nın ve Türkiye’nin önde gelen moda okulu IFA PARİS, son sınıf öğrencilerinin tasarımlarını Fashion Show kapsamında Fransız Sarayı'nda gerçekleşen bir defile ile moda severlerin beğenisine sundu.İSTANBUL (İGFA) - Bu sene Paris’te kuruluşunun 40. Yılını kutlayan ve 9 yılı aşkın süredir İstanbul Kampüsü’nde faaliyet gösteren IFA PARİS bugüne kadar 6000’den fazla mezun verdi ve uluslararası kapsamda moda dünyasının öncü markalarına seçkin kişiler kazandırdı.
İstanbul’da modanın öncü okulu olma yolunda ilerleyen ve her geçen yıl hem globalde hem de Türkiye’de adını başarıyla duyurmaya devam eden IFA PARİS, moda dünyasını doğudan batıya birbirine bağlayan stratejik bir konumda bulunan İstanbul’da 30 Haziran günü Fransız Büyükelçiliği'nin sahibi olduğu Fransız Sarayı’nda muhteşem bir defileye ev sahipliği yaptı.
Ünlü Koreograf Asil Çağıl 'ın koreografisini yaptığı ünlü modeller Zeliha Çal, Simge Ünal, Seviye İkbal Tulgar, Derya Ekşioğlu,Türkan Geyik, Oğulşat Gagşalova, Melissa Aslan,Yanita Shmidt, Albina Detkova gibi taçlı güzeller podyuma çıktı.
Türk medyasında tanınmış yerel ve küresel tasarımcılar, influencer'lar, cemiyetten önemli isimlerle birlikte çok sayıda basın mensubunun da yer aldığı defile, davetlilerinin Fransız modasının havasını soluyabilecekleri bir kokteylle başlayıp podyumla son buldu.
Mezun olan öğrenciler tasarımlarını hazırladıktan sonra jüri sunumlarını gerçekleştirmelerinin ardından defile için hazır hale geldiler.
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