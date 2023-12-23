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Fransız güzele Türk dokunuşu
MAGAZİN 23.12.2023, 16:49
Dijon'da gerçekleşen Miss France yarışmasında modern güzellik standartlarına meydan okuyarak, kısacık saçlarıyla birinci olan Eve Gilles, Dice Kayek markasını tercih etti.İSTANBUL (İGFA) - 16 Aralık 2023 Cumartesi gecesi birincilik tacını takarak Miss France 2024 seçilen, 20 yaşındaki Eve Gilles, yarışmanın ardından katıldığı TV programında, iki kültür arasından beslenen bir bakış açısı ile yıllardır başarılı işlere imza atan, Türkiye'de doğup Avrupa'da büyüyen Fransız-Türk marka Dice Kayek’in sarı Signature Dress elbisesiyle göz kamaştırdı.
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