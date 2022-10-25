Finans mezunu güzel oyuncu İlkay Bayırda yeni diziye hazırlanıyor

Üniversite eğitimi için gittiği Polonya ve Portekiz’de oyunculuk dersleri de alan Uluslararası Ticaret ve Finansman mezunu İlkay Bayırdar, özel bir televizyon kanalı için çekilecek olan dizi ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.İSTANBUL (İGFA) - Polonya’da üniversite Eğitimini tamamlayarak 2 yıl önce Türkiye’ye kesin dönüş yapan İlkay Bayırdar, film yapımcısı Murat Avcı’nın teşvikiyle Azerbaycan ve Türk ortak sinema filmiyle kamera karşısına geçti.

Filmdeki performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran güzel oyuncu önümüzdeki günlerde özel bir TV kanalı için çekilecek ilk dizi projesiyle ekranlara 'merhaba' diyecek.

Şimdiden çok heyecanlı olduğunu dile getiren Bayırdar,tek hedefinin oyunculuk alanında başarıdan başarıya koşmak olduğunu söylüyor.