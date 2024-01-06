'Filme Gel' vizyona girdi

Senarist ve yönetmenliğini İhsan Taş’ın, yapımcılığını ise Berton Medya’nın üstlendiği “Filme Gel” isimli komedi filmi vizyona girdi.İSTANBUL (İGFA) - Kadrosunda Erkan Petekkaya, Levent Ülgen, Fırat Doğruloğlu, Tolga Güleç, Çiçek Dilligil, Aslıhan Karalar, Orçun Kaptan ve Deniz Hamzaoğlu başta olmak üzere bir çok ünlü oyuncuların yer aldığı “Filme Gel” Film çekmek isteyen üç kafadarın maceralarını anlatıyor.

Film ile ilgili konuşan filmin yönetmeni İhsan Taş “Filmi çekerken ekip olarak çok keyif aldık. Umarım sinemaseverlerde filmi beğenir ve keyif alırlar. Komedi seven herkesi filmimizi izleyemeye bekliyoruz” diye konuştu.