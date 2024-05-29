Fettah Can'dan sürprizli albüm

Fettah Can, Türkiye’nin en önemli söz ve müzik yazarlarının hit şarkılarından oluşan yeni albümünden sürprizler yayınlamaya devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - Yorumculuğu kadar söz yazarı ve besteci kimliğiyle de gönüllerde taht kuran Fettah Can'ın heyecan yaratan yeni albümünün dördüncü teklisi olan “Dön Gel” isimli şarkı 31 Mayıs’ta Sony Music Türkiye etiketiyle yayımlanıyor.

Kenan Doğulu imzası ve yorumuyla Türk pop müziğinde bir döneme damgasını vuran şarkılarından olan “Dön Gel”, Fettah Can’ın kendine has yorumu ve duygusuyla farklı bir anlam kazanıyor. Aranjesinde Ara Akan imzası bulunan kült şarkının mix & masteringi ise Özgür Yurtoğlu’na ait.