Fettah Can bayramda Bursa'yı tercih etti

Türk Pop Müziğin sevilen ismi Fettah Can, Kurban Bayramı’nda memleketi Bursa’yı tercih etti. Bursalı olduğunu sık sık dile getiren ve memleketindeki etkinliklere de katılmayı seven Fettah Can, bayramın 1. Günü Bursa Jolly Joker’de müzikseverler ile birlikte olacak.BURSA (İGFA) - Geçtiğimiz günlerde ‘Nasıl Durumlar’ adlı teklisiyle müzikseverlerin karşısına çıkan ünlü sanatçı Fettah Can, Bursa’dan adını tüm Türkiye’ye duyuran sanatçılardan biri.

Şahane yorumunun yanı sıra besteci kimliği ile de kendine sağlam bir kariyer edinen Fettah Can, Bursa JollyJoker’deki bayram konserinde kendi şarkılarının yanı sıra hit olmuş parçaları da repertuvarına alacak.

Bu bayram konseri için ayrı bir heyecan duyduğunu dile getiren Fettah Can, "Bursa’da bayramda hem kendi hemşehrilerim ile bayramlaşacağım, hem de kendimi en iyi hissettiğim yer olan sahnede olacağım" dedi.