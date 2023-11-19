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Festivale Simge damgası

MAGAZİN 19.11.2023, 09:32
Festivale Simge damgası

‘Uluslararası Tarsus Festivali’ tüm görkemiyle dolu dolu başladı. Gecede sahne alan pop müziğinin sevilen ismi Simge, unutulmaz bir gece yaşattı.MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ‘Şahmeran’ teması ile 2.’si gerçekleştirilen ‘Uluslararası Tarsus Festivali’ tüm görkemiyle dolu dolu başladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı koordinesinde düzenlenen ve 3 gün boyunca devam edecek olan festival coşkusu ilk günden tüm şehri sardı.

Kortej renkli görüntülere sahne oldu

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer de vatandaşlar ile birlikte; Makam Kavşağı, Şahmeran Heykeli önünden başlayan kortej yürüyüşünde yerini aldı. Başkan Seçer, kortej alanına giriş yaptığında vatandaşlar tarafından coşku ve alkışlarla karşılandı.

Şahmeran heykeli önünden başlayan kortejde, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer, Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Adana Barosu Başkanı Semih Gökayaz, CHP Eski Dönem Milletvekilleri Ali Oksal ve Cengiz Gökçel, CHP Mersin İl Başkanı Koral Ömür, Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı İzzet Kırılmaz, Mersin İl Gençlik Kolları Başkanı Alkım Sümer, Mersin İl Kadın Kolları Başkanı Gülşah Yıldırım Genç, ilçe başkanları ve parti yöneticileri, Meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, muhtarlar, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ bürokratları ve daire başkanları ile yüzlerce vatandaş yer aldı.

Kortejde, farklı ülkelerden Tarsus’a gelen Halk Dansları Toplulukları da bayrakları ile yer alıp, korteje gösterileriyle renk kattı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası’nın çaldığı birbirinden hareketli şarkılar da festival coşkusunu katladı. Başkan Seçer, kortej boyunca vatandaşları selamladı. Tarsus sokakları festival coşkusuna ev sahipliği yaptı. Vatandaşlar da evlerinin balkon ve pencerelerinden, iş yerlerinden bu coşkuya ortak oldu. 11 metrelik Şahmeran Kuklası kortejin en önünde yer alarak korteje renk kattı.

7’den 70’e herkes kortej ve konser coşkusuna eşlik etti

6 yaşındaki Derin Topal, festivali çok beğendiğini söyleyerek çocuk atölyelerinde ve eğlence parklarında vakit geçirdiklerini belirtti. Topal, “Çok heyecanlandım, şimdi de başka ülkelerden gelen dans topluluklarının gösterilerini izleyeceğim” dedi. Adana’dan festivale katılmak için gelen bisiklet sürücüsü Sevilay Kaygısız, “Festivale katılmak büyük bir mutluluk. Festival boyunca burada olacağız. Tarsus’ta olmak bizim için ayrı bir mutluluk” sözlerine yer verdi.

Tarsus’un, kültürünü ve tarihi tanıtabilmesi için böyle eğlenceli bir festivale ihtiyacı olduğunu belirten Tarsus Kent Konseyi Bisiklet Topluluğu Başkanı Gökhan Özberk, “Biz bu festivallere katılmaktan çok memnunuz. Umarız bu her zaman katlanarak daha da büyüyecek, daha da güzel festivaller olacak, Tarsus’ta bir canlılık olacak. Uluslararası festivallerle birlikte Tarsus'un canlanmasını istiyorum. Tarsus o kabuğunu yırtsın istiyorum” ifadelerine yer verdi.

Dünyanın her yanından gelen dansçılar Tarsus’a hayran kaldı

Dans öğretmeni Anna Tağma, “Çok güzel bir festival. Çok eğlenceli geliyor bize. Ayrıca geçen sene festivale geldiğimde burada birisiyle tanıştım ve evlendik. Türk soy ismiyle buradayım bu yıl” sözlerine yer verdi. İsteyen herkesin gelmesi gerektiğini söyleyen Tağma, “Tarsus’a gelin” çağrısı yaptı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) gelen dansçılar Melike Sönmez ve Işın Yusufoğuları, “Çok güzel bir festival var, iyi ki gelmişiz. Dansımız olsun, kıyafetlerimiz olsun kültürümüzü en güzel şekilde temsil ettiğimizi düşünüyoruz. Geçen sene de buradaydık, çok keyifli geçeceğini düşünüyoruz” dedi. Gürcistan’dan festivale gelen Dans Eğitmeni Jumber Lezhava, “Her festival sezonunda buraya gelmek istiyoruz, Mersin’i çok seviyorum. Festival çok eğlenceli” diyerek ne zaman davet edilirlerse geleceklerini vurguladı.

Festival coşkusu DJ Performansı ve pop müziğinin sevilen ismi Simge’nin konseri ile zirve yaptı.

Seçer, konserde gençlerle buluştu

Ünlü sanatçı Simge’nin konserine de katılan Başkan Seçer, gençlere ‘Eğleniyor muyuz?’ diye sorarak coşkulu kalabalıktan ‘Evet’ cevabını aldı. Seçer, “Bütün gençler burada. Geleceğimizin umudu, her şeyimiz, sevdiklerimiz… Sizlere güveniyoruz. Tarsus’a da böyle bir gençlik yaraşır. Her şey sizler için. Sizler için çalışacağız. Yarınları sizler için hazırlayacağız. Tarsus benim kentim, ben burada doğdum. Tarsuslu olmakla gurur duyuyorum. Sizi Simge’yle baş başa bırakıyorum. Yarın ve Pazar günü Tarsus’un sokakları şenlenecek. Herkesi bekliyoruz. Çok güzel etkinlikler olacak, hepiniz renk katın ifadelerini kullandı. Başkan Seçer sanatçı Simge’ye çiçeğini ve Şahmeran heykeli takdim etti.

Sanatçı Simge ise Tarsus’u çok sevdiğini belirterek, “Bu gece daha da enerji dolu. Şahane bir kalabalık var, çok keyifli bir gece geçireceğimizden eminim” dedi.

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