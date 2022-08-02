Ferhat Göçer'den 'İlhan İrem' açıklaması

Musiki Eseri Sahipleri Grubu (MSG) Başkanı Ferhat Göçer, İlhan İrem'in vefatının ardından çıkan 'İlhan İrem’e yaşarken ilgi gösterilmedi' haberlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.İSTANBUL (İGFA) - MSG Başkanı Ferhat Göçer, yazılı yaptığı açıklamada "Değerli sanatçımız ve acı kaybımız İlhan İrem’le ilgili son günlerde medya ve sosyal medyada çıkan “Yaşarken kendisi ile ilgilenilmediği” ile ilgili haberleri kurum olarak üzüntüyle takip ediyoruz ve sizlerle bu bilgileri paylaşmak zorunda kaldığımız için üzüntümüz katlanarak artıyor" dedi.

Göçer, İlhan İrem’in hastalığı boyunca rutin ve yoğun bakım hizmetlerinın ağırlıklı olarak Maslak Acıbadem Hastanesi'nde yapıldığını ve masraflarının MSG olarak sağlanan özel sağlık sigortası tarafından karşılandığını ifade etti.

"Aynı zamanda hastane yönetimi ile sürekli iletişime geçilerek gerek sağlık gerek maddi yönden takip edilerek bilgi akışı sağlandı" diyen Göçer, açıklamasında, "Primer olarak yıllar önce Akciğer ( KOAH ve sonrası gelişen Akciğer fibrozis, kalp vetmezliğ ve takiben böbrek yetmezliği vs) sorunları ile başlayıp sonrasında çoklu organ yetmezliğine dönüşen süreçte tedavisi ile ilgili maddi bir sıkıntı yaşatmamaya özen gösterildi… Gerekli fiziki kondisyona sahip olamaması sebebi ile organ nakli yapılamamış olan sanatçımızın kaybının derin üzüntüsünü yaşadığımız bu günlerde gündeme gelen “ İlhan İrem’e yaşarken ilgi gösterilmedi “ haberlerini üzülerek gördük ve kurum olarak kamuoyunu bilgilendirmek istedik. Kıymetli üyemiz İlhan İrem’in yakınları ve sevenlerine yeniden baş sağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verdi.