Fenomen Nevide Çiçek tatili erken getirdi

Güzelliği ve oyunculuğunun yanı sıra futbol yetenekleriyle de göz kamaştıran Nevide Çiçek, tatil sezonunu erken açtı.İSTANBUL (İGFA) - Güzel oyuncu ve Futbolcu Nevide Çiçek, yoğun iş temposunun arasında kısa süreli bir tatil yaptı. Sosyal medyada en çok takip edilen isimler arasında ilk sıralarda gelen Çiçek, tatil pozlarıyla da takipçilerini kendisine hayran bıraktı.

Sapanca ve turizmin göz bebeği Kapadokya’da keyifli anlar yaşayan Nevide Çiçek, bu özel anları da hayranlarıyla paylaşmaktan geri durmadı.

Hayran kitlesine eşsiz görüntüler armağan eden Çiçek, fahri bir tatil elçiliği yaparken, kış aylarını yaşayan ülkeye yaz mevsimini erken getirdi.