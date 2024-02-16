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Fatma Turgut: "Aradığım aşkı bulamıyorum"
MAGAZİN 16.02.2024, 09:22
Fatma Turgut, Sevgililer Günü’nde Eskişehir If Performance Hall’de konser verdi. Hayranlarıyla dertleşen Turgut aşkta aradığını bulamasa da umudunu kaybetmediğini söyledi…İSTANBUL (İGFA) - Kariyerinde unutulmaz şarkılara imza atan Fatma Turgut konserlerinde sevenleriyle buluşmaya devam ediyor. Fatma Turgut Sevgililer Günü’nde Eskişehir’deydi. If Performace Hall’de konser veren Fatma Turgut şarkılarını bu kez Eskişehirli sevgililer için seslendirdi.
Uzun zamandır kalbi boş olan Fatma Turgut sahnede hayranlarıyla dertleşti. Turgut “Aradığım aşkı bulamıyorum. Şimdiye kadar doğru seçimler yapamadım. Ama ben aşka küsmem. Gelip beni bulacak, bekliyorum” dedi.
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