Fashion Breeze 2023 defilesi büyüledi

Fashion Breeze 2023 defilesinde birbirinden ünlü isimler büyük markaların gelinlik ve turizm ürünlerini sergiledi.

İSTANBUL (İGFA) - Sunuculuğunu İpek Tanrıyar'ın gerçekleştirdiği defilede Wilma Elles, Ece Gürsel Elif Ece Uzun gibi top modeller, Aynur Açıkgöz Couture'den Aynur Açıkgöz, H&C Gelinlikten Hatice Cesur, Bilal El Hattab, Mira Wefding'den Derya Çakır, Salon Tuğba'dan Tuğba Yiğit gibi ünlü tasarımcıların kıyafetleriyle podyumdaydı.

Defilede Mutahsin Yıldırım organizatörlüğünde Turnatour 'un animasyon ekibi otantik kıyafetleriyle mükemmel animasyon şovlara imza attı.

4’ncüsü gerçekleştirilen Fashion Breeze 2023 defilesinde iş, sanat, akademi ve cemiyet dünyasından birçok isim davetliler arasında yerini aldı. Defilenin Koreografisini ise Serkan Duman yaparken Organizasyonu Sultan Bozkuş İletişim ve Reklamcı Prodüksiyon düzenledi.

Elite World Bussines hotelde gerçekleştirilen "Kadına Şiddete Hayır" alt temalı bu özel defilede Willma Elles şiddet mağduru bir kadını canlandırırken gözü morarmış, her yanı yara bere içinde sahneye çıktı ve Kadın Şiddetine hayır mesajı verdi. Gecede başarılı ve güçlü kadın sporcu, yazar akademisyen kadınlar da katıldı. Fashion Breeze'in 29 Ekim’de yapacağı defile merakla bekleniyor.