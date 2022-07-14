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Faruk K: Şöhret olmak bir kültürdür
MAGAZİN 14.07.2022, 08:20
Son dönemin popüler isimlerinden biri olan Kozmik Dede ile yaptığı dans çok konuşulan Ünlü sanatçılardan Faruk K, geçtiğimiz günlerde İstanbul Days Guide Dergisinden ünlü magazinci Sedat Sarıkaya ile röportaj yaptı ve ilginç açıklamalarda bulundu.
İSTANBUL (İGFA) - "Şöhret ve ünlü olmak karıştırılıyor maalesef şöhret olmak bir kültürdür eğer egolarınızı besler ve öyle yaşarsanız bir gün şöhret sizi terk ettiğinde zor durumda kalırsınız. Ben her şeyi olması gereken limitte tutuyorum çünkü çocuk yaşta büyük şöhretlerin yanında yetiştim. hayranlarım benim ailem gibidir" diyerek iddialı açıklamalarda bulundu.
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