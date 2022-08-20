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EXPO Hatay'ın Melek'i

MAGAZİN 20.08.2022, 13:09
EXPO Hatay'ın Melek'i

Türkiye’nin en güçlü kadın seslendiren biri olan Melek Mosso, EXPO 2021 Hatay’da sahne aldı.HATAY (İGFA) - Farklı tarzı ve özgün yorumlarıyla müzik dünyasına renk katan başarılı şarkıcı, Antakya EXPO alanındaki amfitiyatroda hayranlarıyla buluştu.

Genç-yaşlı, kadın-erkek binlerce Hataylı sevilen şarkıcının konserine canlı şahitlik edebilmek için amfitiyatroyu saatler öncesinden doldurdu.

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