EXPO Hatay'ın Melek'i

Türkiye’nin en güçlü kadın seslendiren biri olan Melek Mosso, EXPO 2021 Hatay’da sahne aldı.HATAY (İGFA) - Farklı tarzı ve özgün yorumlarıyla müzik dünyasına renk katan başarılı şarkıcı, Antakya EXPO alanındaki amfitiyatroda hayranlarıyla buluştu.

Genç-yaşlı, kadın-erkek binlerce Hataylı sevilen şarkıcının konserine canlı şahitlik edebilmek için amfitiyatroyu saatler öncesinden doldurdu.