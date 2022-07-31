EXPO 2021'de Öykü Gürman ile flamenko rüzgarı

Birçok ünlü ismi alanlarında ağırlayan EXPO 2021 Hatay, son olarak Türk pop ve flamenko şarkıcısı Öykü Gürman’ı ağırladı.HATAY (İGFA) - EXPO 2021 Hatay birbirinden nitelikli ve eğlence dolu etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Hataylı hayranlarıyla Antakya EXPO alanındaki amfitiyatroda buluşan Gürman, sevilen şarkıları ile dinleyenlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

7’den 70’e her yaştan insanın ilgiyle izlediği konserde eğlence ve alkış eksik olmadı.

Konserin sonunda Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Adnan Özkaya, başarılı şarkıcıya çiçek hediye etti.

Sergilediği performans için Gürman’a Hataylılar adına teşekkürlerini de ileten Özkaya, EXPO alanlarında sanat ve eğlencenin devam edeceğini söyledi.