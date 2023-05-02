Evrencan Gündüz konseri müzik tutkunlarını büyüledi

Geçtiğimiz cuma günü Dorock XL'de gerçekleşen müzik dolu gece, Evrencan Gündüz'ün enerjik performansıyla adeta bir şölene dönüştü.İSTANBUL (İGFA) - Evrencan Gündüz, uzun bir aradan sonra hayranlarıyla buluştuğu konserde, sahnede adeta şov yaptı.

Konserine hızlı bir başlangıç yapan ünlü şarkıcı, önceki albümlerindeki hit parçalarını seslendirirken, ardından hayranlarını heyecanlandıran sürprizleriyle de geceye damgasını vurdu.

Konseri izlemeye gelenler arasında yer alan Naz Özgülüş, Evrencan Gündüz ile birlikte seslendirdikleri "Çare Ol Bana" isimli yeni şarkılarıyla da büyük beğeni topladı.

Naz Özgülüş'ün etkileyici vokali, Evrencan Gündüz'ün enerjik performansıyla birleşerek seyircileri coşturdu. Evrencan Gündüz, müzikseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaştığı Dorock XL konserinde, dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı.