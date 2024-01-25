Ev sahibi Fatih Ürek oldu

Eğlence dünyasının en büyük isimlerinden Fatih Ürek aynı zamanda yakın arkadaşı olan ünlü iletişimci Özgür Aras’ın İstanbul Harbiye’de açtığı EV adı kulüpte ‘Ev Sahipliği’ yaptı.İSTANBUL (İGFA) - Girişlerin kapıya taştığı gecede izdiham yaşanırken Fatih Ürek bu organizasyona özel hazırlık yapmış, ışıl ışıl bir kıyafet diktirmişti.

Ürek, konuklarıyla tek tek fotoğraf çektirdi. Şarkılarıyla EV sakinlerini coşturan Fatih Ürek unutulmaz bir geceye imza attı.

EV’de 26 Ocak Cuma gecesi bu kez ‘Ev Sahibi’ Nez olacak

Nez ‘90’lar Partisi’nde konuklarını ağırlayacak.