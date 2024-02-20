Esin Yum güzelliğiyle Altın Kalp ve Vefa Ödülleri'ne damga vurdu

Altın Kalp ve Vefa Ödülleri Esin Yum ve Enes Furkan Bilgiçli sunumuyla gerçekleşti.İSTANBUL (İGFA) - Geçtiğimiz günlerde Engelliler Yararına düzenlenen Altın Kalp ve Vefa Ödülleri töreni Kazlıçeşme Kültür Merkezinde yapıldı.

Törene Türk Sinemasının emektar isimleri ve yeşilçam oyuncuları, alanında başarılı isimler ve sanatçılar katıldı.

Başarılı televizyoncu Esin Yum profesyonel sunumu ve sahnedeki duruşuyla Altın Kalp ve Vefa Ödülleri'nde dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Törende sosyal sorumluluk, emeğe saygı ve engelli bireylere destek olmak amacıyla düzenlenen törende Türk Sinemasına değer katan isimler Serpil Örümcer, Nuri Alço, Meral Konrad, Özlem Savaş ve birçok sanatçı oyuncu meslek onur ödülüne layık görüldü.