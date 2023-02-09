Enkaz altında kalan genç sanatçı Pınar Can da kurtarılamadı
Kahramanmaraş’a giden ve enkaz altında kaldığı öğrenilen Türk halk müziğinin genç sanatçılarından Pınar Can’ın, cansız bedenine ulaşıldığı bilgisi geldi.İSTANBUL (İGFA) - Kahramanmaraş merkezli şiddetli depremlerde binlerce vatandaşımızı kaybederken, sanat dünyası da ağır kayıplar veriyor.
Sahne programı için Kahramanmaraş’a giden ve enkaz altında kaldığı öğrenilen Türk halk müziği sanatçısı Pınar Can’ın, cansız bedenine ulaşıldığı bilgisi geldi. Acı haberi ses sanatçısı ve yazar Onur Akay duyurdu.
Instagram adresinden paylaşım yapan Akay, “Maalesef az önce acı haber geldi! Şarkıcı arkadaşımız Pınar Can, Kahramanmaraş’a sahne programı için gitmişti. Kaldığı otel yıkılan ve enkaz altında kalan Pınar’ın, maalesef cansız bedenine ulaşıldı. Mekânı cennet olsun, Allah ailesine sabır versin inşallah.” ifadelerini kullandı.
Halk müziği konserlerinin aranan isimlerinden olan genç sanatçı Pınar Can’ın, “Işıkları Söndürün Ağlamak İstiyorum”, “Yazıyorum Seni Kalem Elimde”, “Zalim Felek” gibi albüm, single ve klip çalışmaları vardı.
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