Engin Altan Düzyatan'dan önemli itiraf

Sıra dışı senaryosuyla merak uyandıran ‘Çöp Adam’ dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan, hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.İSTANBUL (İGFA) - Sıra dışı senaryosuyla merak uyandıran ‘Çöp Adam’ dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan, ‘Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet’e konuştu. Usta oyuncu, sohbet boyunca hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

Mesleğinin zorluklarını anlatan Engin Altan Düzyatan, “Oyunculuk kolay kolay başa çıkılabilecek bir şey değil. Eğer doğru eğitim sürecinden geçmezseniz psikolojiniz bozulabilir. Uzun süredir özgürlükleri kısıtlanmış bir hayat yaşıyorum ama bundan mutsuz değilim. Bir şekilde böyle yaşamaya alıştım ve içinde eğleniyorum” dedi. Son zamanlarda canlandırdığı Tamer karakteriyle ilgili de yorum yapan başarılı oyuncu, “Tamer karakteri, çocuk ruhunu kaybetmemiş ve dünyaya hâlâ oyun oynama içgüdüsüyle bakan bir adam… Her şeyin içinde bir oyun arıyor” diye ekledi.

İlişkiler konusunda realist biri olduğundan bahseden Engin Altan Düzyatan: “Çok romantik bir adam olduğum söylenemez. Büyük romantik hareketlerim yoktur. Çok çabuk utanırım, suratım kızarır. Kendi kabuğunda yaşayan bir adamım. Hemen kendimi açabildiğim söylenemez.”