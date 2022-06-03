Enerjilerini 'Bak Bana' için birleştirdiler

Genç neslin beğenerek izlediği iki isim Melis Fis ve Ege Balkiz "Bak Bana" için bir araya geldi.İSTANBUL (İGFA) - Burry Soprano ile yaptığı "Affet Beni Sevgilim" ile listeleri alt üst edip 37 milyon dinlemeyi aşan Ege Balkiz ve geçen yıl yayınladığı "Bir Ömür Daha" ve "1 Varsın 1 Yoksun" gibi şarkılarıyla listelere girerek kariyerinde büyük bir ivme yakalayan Melis Fis güçlerini "Bak Bana" için birleştirdi.

Birbirlerini yakın takip eden ancak bu şarkı için bir araya gelen ikili tanışmalarının ertesi günü LAB Recordings stüdyolarında session'da buluştu.

Enerjileri anında uyan ikili şarkıyı iki günde tamamladı.

Sözü ve müziği Ege Balkiz ile Melis Fis imzasını taşıyan şarkının prodüktör koltuğunda ise yurt dışında da yakından tanınan Ilkay Sencan tarafından üstlenildi.

Gerçek hayattaki enerjilerini klip çekimlerine yansıtan Ege Balkiz ve Melis Fis eğlenceli anlarını da sosyal medya hesaplarından paylaşarak merak uyandırdı.

Şarkı ve klip 3 Haziran Cuma gecesi tüm platformlarda yerini alacağı öğrenildi.