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Enerjik Keremcem 'Ah Ben' dedi
MAGAZİN 06.01.2023, 16:02
Keremcem, uzun süren sessizliğini yeni single'ı "Ah Ben" adlı enerjik şarkısıyla bozdu.İSTANBUL (İGFA) - Uzun süren sessizliğini “Yokluğuna Alışmışken” şarkısıyla bozan Keremcem, hız kesmeden üretimine devam ediyor.
Sözü ve müziği Yunus Adak’a ait “Ah Ben” isimli enerjik şarkısı ONErpm Türkiye dağıtımıyla dinleyicilerle buluştu.
Yeni single’ı için Keremcem, Fethi Karaduman objektifine poz verdi.
https://youtu.be/lg2KAt1tZFk
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