en 'Yalın' klip

Yalın, 8 Temmuz’da yayınladığı yeni şarkısı “O Yaz Bu Yaz” şarkısına sevenlerinin yer aldığı benzersiz bir klip çalışması yaptı. Söz ve müziği kendisine, düzenlemesi ise Ozan Çolakoğlu’na ait olan yepyeni şarkının klibi, insanların sosyal medya hesaplarından ürettikleri içeriklerden oluşarak tamamı cep telefonu kamerasıyla çekildi. Yalın’ın kendi hesabından yaptığı sürpriz çağrıya ilgi gösteren sevenleri “O Yaz Bu Yaz” şarkısının klibinde birer oyuncu olma fırsatı buldu.İSTANBUL (İGFA) - Yaz aylarının vazgeçilmezi muhteşem hitlerine bir yenisini daha ekleyen Yalın, içimizi ferahlatan yepyeni “O Yaz Bu Yaz” şarkısına sıra dışı bir klip çalışması yaptı. Yalın’ın, müzikseverler tarafından beğeni yağmuruna tutulduğu, söz ve müziği kendisine, düzenlemesi Ozan Çolakoğlu’na ait olan “O Yaz Bu Yaz” şarkısına yaptığı klip çalışması, insanların sosyal medya hesaplarından yalnızca cep telefonu ile elde ettikleri görüntülerle çekildi.

Yalın’ın kendi hesabından yaptığı çağrıya kulak veren sevenleri “O Yaz Bu Yaz” şarkısı için hazırladığı videolarla klibin birer oyuncusu olma fırsatı buldu. Yalın’ın, ılık bir yaz esintisi gibi sesi, tüy kadar hafifleten melodisi ve her an içimizde kelebeklerin uçuştuğu enerjik tınısıyla yazın gelişini ilan ederek kalplerimizi fethettiği şarkısına yaptığı muhteşem klibi bugünden itibaren tüm dijital video platformlarından izlenebilecek.