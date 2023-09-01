Emre Aydın'dan Zafer şarkıları

Denizli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği 30 Ağustos Zafer Bayramı Konserine katılan Denizlililer, büyük zaferin 101. yıldönümü coşkusunu doyasıya kutladı. Meydanı hınca hınç dolduran onbinlerce Denizlili, Emre Aydın’ın şarkılarına hep birlikte söyledi.DENİZLİ (İGFA) - Denizli’de 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101. yıl coşkusu Denizli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Emre Aydın konseri ile kutlandı. Konserden saatler önce başta gençler olmak üzere 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nını doldurmaya başlayan vatandaşlar sevilen sanatçı Emre Aydın’ın sahneye çıkmasını heyecanla bekledi. 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda düzenlenen konser programına Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve eşi Berrin Zolan ile davetliler ve 7’den 70’e onbinlerce vatandaş katıldı.

Meydanı dolduran Denizlililer, sevilen sanatçı Emre Aydın’ın sahneye çıkmasını alkış ve tezahüratlarla karşıladı. Emre Aydın, kendine has yorumu ve sevilen şarkılarıyla 7’den 70’e herkesin büyük beğenisini topladı, Denizlililer 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu dolu dolu yaşadı. Programda sahneye davet edilen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, tüm hemşehrilerinin 30 Ağustos Zafer Bayramını bir kez daha kutlayarak, “Bu ülkenin bugünlere gelmesinde canını veren şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Taarruzun Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ümüzü de saygı ve hürmetle anıyorum” dedi.

Başkan Zolan: “Cumhuriyetimiz ilelebet payidar olacaktır”

Başkan Zolan, meydanı dolduran onbinlerce Denizliliye seslenerek, “Bugün burada bu bayrağın altında bu etkinliği yapabiliyorsak, hür ve bağımsız yaşayabiliyorsak bunun bedeli ödendi. Bedelini ödeyenler de şehitlerimiz, gazilerimiz ve cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ümüzdür. Onları hiçbir zaman unutmayacağız. Onların emanetini bu güzel ülkemizi, bayrağımıza hep birlikte sonsuza kadar sahip çıkacağız. Cumhuriyetimiz ilelebet payidar olacak inşallah” dedi. Sanatçı Emre Aydın ile selfie çektiren Başkan Zolan daha sonra günün anısına üzerinde Denizli horozu figürü bulunan kaide hediye etti.