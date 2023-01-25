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Emir sessizliğini 'Nerdesin Aşk' ile bozdu
MAGAZİN 25.01.2023, 09:20
Emir, 8 ay sonra sessizliğini bozuyor. Yeni şarkısı “Nerdesin Aşk” 27 Ocak itibariyle Sony Müzik Türkiye etiketiyle piyasaya çıkıyor.İSTANBUL (İGFA) - Pop müzik mevzu bahis olunca tüm dinamiklerine hâkim olan ve dinleyicisine kulak kabartan Emir’in “Nerdesin Aşk”ın sözleri Tüzzün ve kendisine ait.
Bestesi Tüzzün’e ait olan şarkının aranjesi ise Osman Çetin imzalı.
Emir, katmanlı aranjesi ve müzikal dünyasının çeşitliliğiyle “Nerdesin Aşk” ile pop dünyasında kendi yerini sağlamlaştırmaya geliyor.
Şarkının, Erdi Sevinç yönetmenliğinde Platon Stüdyoları’nda çekilen klibinde Emir, barışmak isteyen sevgili rolünde yer aldı.
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