Elnur Ahmadli’nin kalbi depremzedeler için atıyor

Azeri şarkıcı Elnur Ahmadli, Türkiye’ye olan vefa borcunu depremzede ailelere yaptığı yardımlarla ödüyor.BURSA (İGFA) - Azerbaycan’ın gelecek vaat eden ses sanatçısı Elnur Ahmadli, Kahramanmaraş depreminin birkaç saat sonrası ülkesindeki sanatçılarla “Depremzede Ailelere Yardım Seferberliği” başlattı. Elnur Ahmadli; Türkiye-Azerbaycan ortak yapımı bir filmin çekimi için mart ayından önce Bursa’ya gelmeye hazırlanırken Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık deprem sonrası hemen harekete geçerek bir dayanışma gecesi düzenledi.

Azerbaycan’ın önde giden müzik plak şirketlerinden olan Universal Vorld Tv kurucusu Elnur Ahmadli, bünyesindeki 40 civarındaki sanatçıyla birlikte başlattığı kampanya kısa sürede domino etkisi göstererek yüzlerce sanatçıya ulaştı.

Elnur Ahmadli, “Yaşanan acı hepimizin. Bu yıkımı ve acıyı ancak kardeş kardeşe dokunursa çözebiliriz. Biliyorsunuz ki; Türkiye-Azerbaycan ortak yapımı bir film projesi için hikayesi kültür başkentlerimiz olan Şuşa ve Bursa’da geçen bir aşk hikayesinin perde arkasını anlatan çalışma için mart ayı içinde bir dizi temasta bulunmak adına Bursa’da olacaktım. Ancak; öz vatanım Türkiye asrın felaketine maruz kaldı. Bugün bulunduğum noktaya gelebildi isem bunu ben açıkça söylüyorum Türkiye’ye ve Bursa’ya borçluyum. Vefa dediğiniz olgu sadece İstanbul’da bir semtin adı değildir.

Biz de deprem sonrası ne yapabiliriz diye sanatçı dostlarımızla bir araya gelip konuştuk. Bir kampanyanın Türkiye’mizin bağrına düşen bu yangını söndüremese de acılara melhem olabileceğini düşünerek başlatılmasının uygun olabileceğini düşünerek başlattık. Toplamda bin 200 civarı yardım malzemesi toparlayarak yetkili kurumlara buradan teslim ederek depremzedelere ulaşmasını sağladık. Hem kendi adıma hemde şirketim adına belli birde nakdi yardımı AFAD hesaplarına aktardım, sanatçı dostlarımızdan da hatırı sayılar bir miktarı da yine aynı hesaplara aktardık. Biz öz kardeşiz, depremzedeleri kaderlerine terk etmeyeceğiz.” dedi.