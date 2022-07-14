EKMD eserleriyle Elazığlıları mest etti

Elazığ Belediyesi Yaz Şenlikleri, Elazığ Kültür ve Musiki Derneği’nin seslendirdiği musiki dinletisi ile devam etti.ELAZIĞ (İGFA) - Kültür Park Amfitiyatro’da düzenlenen Elazığ Belediyesi Yaz Şenlikleri, vatandaşların yoğun ilgisiyle devam ediyor.

Etkinliklerin 4. gününde Elazığ Kültür ve Musiki Derneği muhteşem eserleriyle Elazığlılarla buluştu.

Programda, Elazığ Kültür ve Musiki Derneği birbirinden güzel eserlerini seslendirirken dinleyiciler de kendisine eşlik ettiler.

Vatandaşlar, her gün düzenlenen birbirinden farklı etkinlikler nedeniyle Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’na teşekkür ederken etkinlikleri beğenerek takip ettiklerini söylediler.

Elazığ Belediyesi Yaz Şenlikleri’nde 16 Temmuz Cumartesi günü saat 21.00’de Harput Kürsübaşı ekibi, Zafer Döner ve Serkan Bingöl Elazığlılar ile buluşacak.