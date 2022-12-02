Ekibiyle merak uyandıran dizi 'Sıfırıncı Gün' ne zaman başlıyor?

TV8 ekranlarının yeni dizi projesi "Sıfırıncı Gün" için geri sayım devam ediyor. Başrollerinde Engin Öztürk, Aybüke Pusat, Sarp Akkaya ve Berk Cankat'ın yer aldığı dizinin ilk tanıtımı yayınlandı.Bursada Bugün / BURSA (İGFA) - TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Sıfırıncı Gün dizisi, ekran yolculuğu için gün sayıyor.

Yönetmen koltuğunda Süleyman Mert Özdemir'in oturduğu aksiyon polisiye türündeki dizi, oyuncuları kadar konusuyla da izleyicilerin beğenisini topladı. Engin Öztürk, Aybüke Pusat, Sarp Akkaya ve Berk Cankat'ı buluşturan yapım, uluslararası polisiye ve suç odaklı bir dizi olmasıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

SIFIRINCI GÜN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Senaryosunu Atasay Koç'un kaleme aldığı TV8'in yeni dizisi Sıfırıncı Gün'ün ilk tanıtımı yayınlandı.

Sosyal medyada büyük ilgi gören tanıtımla beraber merakla beklenen dizinin yayın tarihi, konusu ve oyuncu kadrosu ile ilgili araştırmalar hız kazandı.

Yapımcılığını Acun Medya'dan İrem Kanan ve Bilgin Arslan'ın üstlendiği aksiyon, macera ve dram dolu dizi Aralık sonunda yayın hayatına başlayacak.

SIFIRINCI GÜN DİZİSİ KONUSU

Başrollerinde Engin Öztürk, Aybüke Pusat, Sarp Akkaya ve Berk Cankat'ın yer aldığı Sıfırıncı Gün dizisi, uluslararası polisiye ve suç odaklı bir dizi olmasıyla dikkat çekiyor.

Polis ile suç çeteleri arasında yaşanan bir aksiyon hikayesini ele alan dizi, Amerika Birleşik Devletleri Miami'den Arnavutluk'a pek çok bölgede yapılacak çekimler ile izleyicinin adeta nefesini kesecek.

SIFIRINCI GÜN OYUNCU KADROSU

Sıfırıncı Gün dizisinin oyuncu kadrosunda Engin Öztürk, Aybüke Pusat, , Sarp Akkaya ve Berk Cankat'ın yanı sıra;

Yiğit Özşener, Savaş Özdemir, Damla Colbay, Uğur Uzunel, Esra Ruşan ve Naz Çağla Irmak gibi başarılı isimler yer alıyor.