Egeli ünlü sanatçı Belçika'da 'Hüzne Veda' etti

Yaşamını İstanbul ve Bodrum’da sürdüren İzmirli ünlü sanatçı müzikolog besteci ve program yapımcısı Serap Yenici; “Hüzne Veda” adlı yeni albümünün ilk tanıtımını, Belçika’nın başkenti Brüksel 'de gerçekleştirdi.Ata SEVGİ - AjansCANKA / MUĞLA (İGFA) - Bordo Müzik etiketiyle digital platformda müzikseverlerin beğenisine sunulan Serap Yenici’nin 11 şarkıdan oluşan son albümü “Hüzne Veda”, ilk kez Brüksel de Radyo Gar ve Radyo Gold’ da müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

Albümde; Özkan Turgay, Adnan Ergil, Nevzat Yılmaz, Belda Gürol, Zafer Akkaş gibi isimlerin eserlerinin yanı sıra Sabahattin Ali’nin ‘Geçmiyor günler' şiiiri ve ‘Cevat Şakir Kabaağaçlı’ya ithaf edilen Tuncay Özsert'e ait Merhaba Bodrum şiiri de yer alıyor.

Sanatçı Yenici, Belçika tanıtımında; Brüksel siyaset hayatındaki önemli isimlerden Saint Josse-ten-Noode Belediye Başkanı Belçika Federal Parlamentosu Milletvekili Emir Kır, Brüksel parlamentosu bölge milletvekili Hasan Koyuncu, Belçika Dışişleri Bakanı Danışmanı ve Evere Belediye Meclisi Üyesi Belma Tek, Brüksel Korner Genel Yayın Yönetmeni Kadir Duran, Schaarbeek Belediyesi eski Başkan Yardımcısı ve işadamı Sait Köse, Gazeteci Yazar Fikret Aydemir ve Derya Bulduk ile de bir araya gelerek, “Hüzne Veda” albümünü hediye etti.