Ege Çubukçu ve Kenan Doğulu'dan 'aşk' klibi

Ege Çubukçu ve Kenan Doğulu, yazın enerjisini sonbahara taşıyan keyifli şarkıları “What’s Love”ın klip çekimleri için kamera karşısına geçti. İkilinin birlikte yer aldığı klip yayına girdi.İSTANBUL (İGFA) - Şarkının dinamizmine uygun olarak çekilen klip, restoran konseptinde geçiyor. Klip, ilk buluşması için Ege Çubukçu’nun şef rolünü canlandırdığı restorana giden Kenan Doğulu’nun yaşadığı aksilikleri konu alıyor. Türlü aksiliğin sonunda gittiği restoranı adeta bir parti ortamına çeviren Kenan Doğulu, Ege Çubukcu’yla birlikte klipte herkesi dansa kaldırıyor.

Yönetmenliğini Samet Eruzun ve Ümit Şahin’in yaptığı klipte Kenan Doğulu ve Ege Çubukçu’ya Zeynep Elif Özal ve çok sayıda dansçı eşlik ediyor. Klipte şarkının düzenlemesini yapan Alaca’yı da sürpriz bir biçimde karşımıza çıkıyor.

Prodüktörlüğünü Güray Gürsel’in üstlendiği “What’s Love” klibi, tüm dijital platformlarda ve youtube kanalında yayına girdi.