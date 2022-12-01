Edirne İpsala’da 8 derecede 'Haluk Levent' coşkusu

Edirne'de İpsala’nın Kurtuluşu’nun 100. Yılı dolayısıyla 20 Kasım’da gerçekleştirilecek ancak İstaiklal Caddesi’nde bombalı saldırı dolayısıyla 30 Kasım’a ertelenen Haluk Levent gerçekleştirildi.Erdoğan DEMİR-Keşan Postası / EDİRNE (İGFA)- Edirne'ye bağlı İpsala Pazaryerinde başlayan konsere 8 dereceye rağmen İpsalalılar büyük ilgi gösterdi.

Ünlü sanatçı Haluk Levent, İpsala’nın Kurtuluşunun 100’üncü yıldönümünde İpsalalılar ile buluştu. Haluk Levent, konserde söylediği şarkılarla sevenlerine muhteşem bir gece yaşattı.

Haluk Levent ve ekibinin bere ile sahneye çıktığı konserde birbirinden hit şarkılar kalpleri ısıttı. Konser sırasında sahneden inerek zaman zaman izleyenlerinin arasına da gelerek şarkılarını seyircileri ile beraber söyledi.

Konser sonunda İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili ile İpsala Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal, sanatçının 3.şarkısının ardından sahneye gelerek Haluk Levent’i tebrik etti. Kaymakam Sevgili, sanatçı Levent’e Başkan Ünsal'ın “İpsala Pirinci Dünyada Birinci “ sloganı ile üzerinde Haluk Levent ismi yazan pirinç paketi hediye ederken, Başkan Ünsal da çiçek takdiminde bulundu.

Kurtuluş konseri Haluk Levent’in ve seyircilerin ellerindeki Türk Bayrakları ile İzmir Marşı’nın söylenmesi ile birlikte sona erdi.