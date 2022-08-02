Edebiyatçı Burçin sesiyle büyülüyor

Ankara Üniversitesi İtalyan Dili ve Edebiyatı mezunu olan Burçin Cingöz, söz ve müziği kendine ait olan yeni single'ı "Gün Ağarmadan" ı müzikseverlerin beğenisine sundu.

ANKARA (İGFA) - İtalyanca, İspanyolca, Fransızca, Türkçe dillerinde söylediği şarkıları Burcin Music YouTube kanalından yayınlayarak dinleyicilerin dikkatini çeken Burçin, günümüz elektronik altyapılarından uzak bir soundla sunduğu, "Gün Ağarmadan" şarkısının düzenlemesine Onur Yenihayat ile birlikte imza attı.