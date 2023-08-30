Ece’den yeni şarkı “Yaşıyoruz Akışına”

Genç müzisyen Ece Yaşıt’ın yeni çalışması “Yaşıyoruz Akışına” Package Yapım etiketiyle yayınlandı.İSTANBUL (İGFA) - Tüm eğitimini müzik ve dans üzerine alan şarkıcı Ece Yaşıt, yeni şarkısını hem üretirken hem de dinlerken ilham veren bir çalışma olarak tanımlıyor. “Özgürce eğlenmeyi özlediğimiz şu günlerde bize yol gösterecek bir şarkı oldu.” diyen Ece Yaşıt, şarkısının video klibinde de lyric tarzı tercih etti.

Solistliğinin yanı sıra üreten, yazıp besteleyen Ece Yaşıt, yeni çalışmasının düzenlemesinde başarılı müzisyen Burak Bedirli ile çalıştı.