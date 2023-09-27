Ece Vahapoğlu mutluluğun sırrını verdi!

On parmağında on marifet Ece Vahapoğlu, 20 yıllık kariyerinde edindiği bilgi ve tecrübeleri mutluluk ve sağlıklı yaşam ile ilgili dünyadan bilimsel verilerle hikâyeleştirip Psiko Tiyatro kapsamında tek kişilik gösteride sahneye çıktı.İSTANBUL (İGFA) - Sunucu, Yazar, Wellness ve Yoga Eğitmeni Ece Vahapoğlu, 1 saatlik gösterisinde mutluluğun sırlarını sağlıklı yaşam, spor, beslenme, uyku, meditasyon, farkındalık, şükretmek ve paylaşmak kapsamında anlattı.

Dünyanın köklü üniversitelerinden aldığı eğitimleri gösterisinde aktaran Ece Vahapoğlu, mutluluk’ın bir hedef değil yolculuk olduğunu söyleyerek, para, ün, eşya, eş gibi dış şartların sadece yüzde 10 oranında mutlu ettiğini, yüzde 40 genetik ve geriye kalan asıl önemli olan yüzde 50’yi kendimizin belirleyeceğinin altını çizdi. Mutluluk için önerilerini tek tek örneklerle anlattı.

SAHNEDE KIYAFET DEĞİŞTİRDİ

Mutluluk dansı ederek neşeli tavırlarıyla başladığı kabarık etekli gösterisinde spor yaptıracağı bölüme geçerken bir anda seyirciyi şaşırtarak sahnede etekten spora tayta geçti. Fit görünümüyle dikkat çeken Vahapoğlu, gösterisinin geri kalanını tayt ve atletle tamamladı.

Seyircilere güne başlarken sandalyede esnetme egzersizleri yaptırdı. Gösteri sonunda da kapanışı nefes ve meditasyonla tamamladı.

Tiyatronun duayenlerinden usta oyuncu Göksel Kortay ilgiyle izlediği gösteri sonunda “Ece müthişti; çok beğendim; hem kendi çok güzel, sahneye yakışmış hem de bilgileriyle çok iyi aktardı” dedi.

Büyük bir başarıla geçen ilk gösterisinden sonra Ece Vahapoğlu, 25 Kasım’da Cevahir AVM Sahne’de olacak.