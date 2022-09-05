Ece Seçkin Ankaralıları coşturdu

Ankara, konserler serisinde bu hafta Elmadağ’da Ece Seçkin, Polatlı’da Soner Sarıkabadayı’yı ağırladı.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesinin Başkentlilerin yaz aylarını müzik ve eğlence ile dolu dolu geçirmesi için başlattığı yaz şenlikleri ve konserleri aralıksız devam ediyor.

‘Ankara Yaz Şenlikleri ve Konserleri’nin eylül ayı konserler serisinin açılışını Elmadağ’da Ece Seçkin, Polatlı’da Soner Sarıkabadayı yaptı. Ankaralıların yoğun ilgi gösterdiği konserlerin gerçekleştiği alanlara çocuklar için de panayır kuruldu.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Elmadağ Belediyesi iş birliğiyle Cumhuriyet Meydanı’nda Ece Seçkin konseri gerçekleştirildi. Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın konser sırasında ABB Başkanı Mansur Yavaş’ı görüntülü arayarak, vatandaşlarla buluşturdu. Yavaş Elmadağlılara seslenerek, “Hem spor salonu hem de belediye binasının açılışı için tekrar Elmadağ’a geleceğim. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyor, iyi eğlenceler diliyorum” dedi.

Elmadağ halkının konserler ile yüzünün güldüğünü ve çok eğlendiğini belirten Adem Barış Aşkın ise “Elmadağ’da bu yaz dolu dolu geçiyor. Büyükşehir Belediyemiz ve Elmadağ Belediyesinin katkılarıyla yaz konseri ve sünnet şöleni gerçekleştiriyoruz. Binlerce insan Ece Seçkin konserine katıldı. Herkese iyi eğlenceler diliyoruz” diye konuştu.

SARIKABADAYI VE SEÇKİN SEVENLERİYLE BULUŞTU

Ece Seçkin’in Elmadağ Cumhuriyet Meydanı’nda, Soner Sarıkabadayı’nın ise Polatlı Dede Korkut Mahallesi Konağı önünde gerçekleştirdiği konsere binlerce Ankaralı katıldı.

Ankara’da bu heyecanı hissetmekten büyük mutluluk duyduğunu söyleyen sevilen sanatçı Ece Seçkin, “Dışarıdaki coşkunun sesi geliyor. Bu akşam Ankaralılar ile buluşmanın tadını çıkaracağız. Özel olarak hazırlandığımız bir konser. Özellikle gençlerin dışarıda çok kalabalık olduğunu biliyorum. Gençlerin sevdiği şarkılardan bir repertuvar hazırladık” derken, sanatçı Soner Sarıkabadayı da duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Aslında çok çok teşekkür etmek gereken bir konu... Çünkü kültürel etkinlikler halkla bizim en çok buluştuğumuz gecelere vesile oluyor. Bütün Ankaralılara geldikleri için teşekkür ediyorum. Ayrıca ABB Başkanı Mansur Yavaş’a da çok teşekkür ediyorum vesile olduğu için. Harika bir konser olacak.”