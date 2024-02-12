Duygu Kutlu: "Unut Beni ile çizgimde yürüyorum"

Müzik sahnelerinin başarılı ismi Duygu Kutlu, 2K müzik etiketiyle, Kamuran Kayra prodüktörlüğünde üçüncü tekli çalışmasını sevenlerine sundu. İSTANBUL (İGFA) - Söz müzik sevilen şarkıların başarılı ismi Adnan Fırat imzası taşırken Duygu Kutlu yorumuyla “Unut Beni” isimli eserin aranjör koltuğunda Alper Atakan oturdu. “Unut Beni” isimli esere Şile ormanlık alanda ve falezlerde Enes Bilal Taşçı yönetmenliğinde sanatçının performans çekimleriyle klip tamamlandı. Bir sanatçının kimlik kartının müzik severlere sunduğu eser olmaktan çıktığını dile getiren Duygu Kutlu, sahnede her tarza yer veriyor, yorumluyoruz, 20 yıllık sahne tecrübem var buda beni repertuar rekortmeni yaptı sanırım ifadesinde bulundu. Müzik dünyasındaki rekabete “Unut Beni” isimli eseriyle devam edeceğini dile getiren Duygu Kutlu “⁠Bence dünyadaki tüm meslek dallarında olduğu gibi bu sektörde de ciddi bir rekabet söz konusu, yeni gelen nesillerin her biri ayrı ayrı başarılı ve zehir gibi yetişerek geliyor. Dünya değişiyor düşünceler değişiyor ben bu yolda mesleğimi en iyi nasıl yapabilirimi düşünüyorum ve buna göre yaşıyorum yolumu kendi çizgimde yürütmeye çalışıyorum” dedi. Sahnenin kendisi için aşk olduğunu sözlerine ekleyen Duygu Kutlu, orkestram dayanırsa 7 saat sahne performansı çıkaracak düzeyde olduğunu vurguladı.