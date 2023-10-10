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Duygu Eskin: Sevenlerimin destekleri çok önemli!
MAGAZİN 10.10.2023, 16:48
Müzik sektörüne kazandırdığı şarkılarla başarılara imza atan Duygu Eskin, Ft & N1Kotyn imzalı yeni teklisi "Sor"u müzikseverlerin beğenisine sundu.İSTANBUL (İGFA) - Büyük ses getirmesi ve listelerde zirveyi zorlaması şimdiden beklenen sözü ve müziği Duygu Eskin'e ait olan "Sor" un Rap sözlerini N1Kotyn yazdı.Aranje ve Mixmasteringini Halil Engin'in üstledniği "Sor" un klibi Murat Toparlı tarafından çekildi.
"Sor" tüm dijital platformlarda ve klibiyle You Tube kanalında.olan Duygu Eskin, "Şarkım için çok çalıştık .Sevenlerimin beğenisine sunduk. Yepyeni bu teklim ile daha büyük kitleye hitap edebileceğimi düşünüyorum. Onların destekleri çok önemli" dedi.
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