Son Dakika
Duygu Eskin karanlık yollarda!
MAGAZİN 01.05.2023, 09:52
Şarkıcı Duygu Eskin, yeni parçasıyla hayranlarını selamladı Yapmış olduğu birçok başarılı çalışma ile dinleyicisinin beğenisini ve övgüsünü kazanan Duygu Eskin , 'Geçmiş Ola' nın ardından hız kesmeden yeni çalışması 'Karanlık Yollardayım' ı müzikseverlerin beğenisine sundu.
Söz ve müziği Duygu Eskin'e ait olan 'Karanlık Yollardayım' ın Aranjesi ve mix mastering'i Halil Engin'e ait.
Duygu Eskin 'Karanlık Yollardayım' Gar Müzik Etiketi ile MüzikPlay Youtube kanalında ve tüm platformlarda yayında.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|30
|70
|2. Fenerbahçe
|30
|67
|3. Beşiktaş
|31
|65
|4. A.Demirspor
|30
|57
|5. Başakşehir
|29
|48
|6. Konyaspor
|31
|45
|7. Trabzonspor
|30
|45
|8. Kayserispor
|30
|45
|9. Karagümrük
|30
|41
|10. Alanyaspor
|31
|38
|11. Sivasspor
|31
|37
|12. Antalyaspor
|30
|36
|13. Ankaragücü
|30
|35
|14. Kasımpaşa
|31
|34
|15. İstanbulspor
|30
|32
|16. Giresunspor
|30
|27
|17. Gaziantep FK
|29
|25
|18. Ümraniye
|30
|23
|19. Hatayspor
|29
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|33
|72
|2. Rizespor
|33
|63
|3. Pendikspor
|33
|61
|4. Eyüpspor
|34
|59
|5. Sakaryaspor
|33
|56
|6. Bodrumspor
|33
|55
|7. Göztepe
|32
|54
|8. Manisa FK
|33
|52
|9. Bandırmaspor
|33
|51
|10. Keçiörengücü
|33
|50
|11. Boluspor
|33
|49
|12. Tuzlaspor
|33
|38
|13. Altay
|34
|34
|14. Altınordu
|33
|34
|15. Erzurumspor
|32
|33
|16. Gençlerbirliği
|33
|31
|17. Adanaspor
|32
|25
|18. Denizlispor
|33
|17
|19. Yeni Malatyaspor
|33
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|32
|76
|2. Arsenal
|33
|75
|3. Newcastle
|33
|65
|4. M. United
|32
|63
|5. Liverpool
|33
|56
|6. Tottenham
|34
|54
|7. Aston Villa
|34
|54
|8. Brighton
|31
|52
|9. Brentford
|34
|50
|10. Fulham
|33
|45
|11. Crystal Palace
|34
|40
|12. Chelsea
|32
|39
|13. Bournemouth
|34
|39
|14. Wolves
|34
|37
|15. West Ham United
|33
|34
|16. Leicester City
|34
|32
|17. Leeds United
|34
|30
|18. Nottingham Forest
|34
|30
|19. Everton
|34
|28
|20. Southampton
|34
|24
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|32
|79
|2. Real Madrid
|32
|68
|3. Atletico Madrid
|32
|66
|4. Real Sociedad
|32
|58
|5. Villarreal
|32
|53
|6. Real Betis
|32
|49
|7. Athletic Bilbao
|32
|47
|8. Girona
|32
|44
|9. Osasuna
|32
|44
|10. Rayo Vallecano
|32
|43
|11. Mallorca
|32
|41
|12. Sevilla
|32
|41
|13. Celta Vigo
|32
|39
|14. Cadiz
|32
|35
|15. Real Valladolid
|32
|35
|16. Almeria
|32
|33
|17. Valencia
|32
|33
|18. Espanyol
|32
|31
|19. Getafe
|32
|31
|20. Elche
|32
|16
Röportaj & Söyleşi Tümü