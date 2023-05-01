Duygu Eskin karanlık yollarda!

Şarkıcı Duygu Eskin, yeni parçasıyla hayranlarını selamladı Yapmış olduğu birçok başarılı çalışma ile dinleyicisinin beğenisini ve övgüsünü kazanan Duygu Eskin , 'Geçmiş Ola' nın ardından hız kesmeden yeni çalışması 'Karanlık Yollardayım' ı müzikseverlerin beğenisine sundu.



Söz ve müziği Duygu Eskin'e ait olan 'Karanlık Yollardayım' ın Aranjesi ve mix mastering'i Halil Engin'e ait.

Duygu Eskin 'Karanlık Yollardayım' Gar Müzik Etiketi ile MüzikPlay Youtube kanalında ve tüm platformlarda yayında.