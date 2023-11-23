Duygu Çakmak, ünlü adada modellik yaptı

Duygu Çakmak, Tayland’ın ünlü adası Puket’te modellik yaptı.İSTANBUL (İGFA) - 2021 Avrupa 3. Güzeli ünlü manken Duygu Çakmak,Tayland’ın ünlü adası Phuket’te Ukraynalı fotoğrafçı Serhii Kudlai ‘ye poz verdi.

Uzakdoğu'nun ünlü bikini markası çekimleri için objektif karşısına geçen ünlü manken o pozları sosyal medya hesabında paylaşarak takipçileri tarafından büyük beğeni topladı.