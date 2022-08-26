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'Düştüm Gülüşüne' ile romantik hamle

MAGAZİN 26.08.2022, 11:17
'Düştüm Gülüşüne' ile romantik hamle

Yaz ortasında müzik severlerle buluşturdukları “Düştüm Gülüşüne” şarkısıyla dikkatleri üzerine çeken Selami Bilgiç ve Yasemin Yürük, yaz bitmeden akustik versiyonu da dinleyicilere iletti.İSTANBUL (İGFA) - Dans ritimleriyle bu yazın sevilen şarkısı olan Düştüm Gülüşüne, Yasemin Yürük’ün yorumuyla akustik haliyle aşka düşürüyor. 

Sony Music Türkiye etiketiyle yayınlanan şarkı çıktığı gün itibariyle en çok paylaşılan şarkı olmuştu. Şarkının sözü Atilla Ürkmez, müziği Selami Bilgiç, Atilla Ürkmez’e ait.  Projenin süpervizörlüğünü ise Yasemin Şefik gerçekleştirdi.

Yıllar sonra müziğe bu projeyle geri dönen ve performansıyla büyüleyen Yasemin Yürük, şarkının akustik versiyonuyla beğeni topladı.

“Düştüm Gülüşüne” akustik versiyonu Sony Music Türkiye etiketiyle 26 Ağustos’ta tüm dijital platformlarda yayında.

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