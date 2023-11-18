Dünya Kupası'nda Ece Seçkin rüzgarı esecek

8 – 10 Aralık tarihleri arasında İstanbul Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda düzenlenecek PUBG MOBILE Dünya Kupası’nda sahne alacağı kesinleşen son isim Ece Seçkin oldu.İSTANBUL (İGFA) - Daha önce Ceza ve Hadise’nin de performans sergileyeceği açıklanan şampiyonanın biletleri 165 TL’den başlayan fiyatlarla Biletix ve Biletino üzerinden satılıyor.

Dünyanın en büyük espor etkinliklerinden 2023 PUBG MOBILE Dünya Kupası (PMGC) Büyük Finalleri, 8 – 10 Aralık tarihleri arasında İstanbul Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda düzenlenecek. 3 gün sürecek dev organizasyon unutulmaz espor maçlarına sahne olacakken gerçekleştirilecek konserlerle de oyun severlere keyifli anlar yaşatılacak.

Bu kapsamda ünlü sanatçı Ece Seçkin, Finallerin ikinci günü olan 9 Aralık Cumartesi günü PUBG MOBILE Dünya Kupası’nda sahne alacak.