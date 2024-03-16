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Dr. Mehmet Öz'e meydan okuyan fal ustası: Dr. Honeybrew

Amerika Birleşik Devletleri’nin New York kentinde bulunan “Dr. Honeybrew’s Turkish Coffee Room" adlı mekanı ile tanınan meşhur falcı Dr. Honeybrew, müşterileri tarafından yoğun ilgi görmeye devam ediyor. ABDPost New York Temsilcisi Özlem Özgüt Yörekli, Türk işletmeci ile röportaj yaparak merak edilenleri sordu. Özlem Özgüt Yörekli - abdpost.com / ABD

MAGAZİN 16.03.2024, 10:30
Dr. Mehmet Öz'e meydan okuyan fal ustası: Dr. Honeybrew

Amerika Birleşik Devletleri’nin New York kentinde bulunan “Dr. Honeybrew’s Turkish Coffee Room" adlı mekanı ile tanınan meşhur falcı Dr. Honeybrew, müşterileri tarafından yoğun ilgi görmeye devam ediyor. ABDPost New York Temsilcisi Özlem Özgüt Yörekli, Türk işletmeci ile röportaj yaparak merak edilenleri sordu. 

Özlem Özgüt Yörekli - abdpost.com / ABD (İGFA) - New York’ta oldukça popüler olan kafesinde müşterilerine kumda pişirilen Türk kahvesini ikram ettikten sonra kahve fallarına bakan Honeybrew, özel fal seansları ile de tanınıyor.

9 yaşında Minnesota'ya taşınan Dr. Honeybrew, annesiyle birlikte zorlu zamanlar geçirmiş. Minnesota, hem kültürel hem de iklimsel açıdan kendisine yabancı gelmiş; İngilizce konuşmayı bir türlü öğrenememiş. Maddi zorluklarla mücadele etmek için üniversiteyi bırakıp gece kulüplerinde çalışmış. 

BABA HATIRASI

2018'de ünlü falcının babası, ölümünden bir süre önce Dr. Honeybrew'a kahve falı bakmış ve bu fal, büyük bir aşkın yakında geleceğine dair umut vermiş. Honeybrew, Amerika'da bu umudu paylaşmak ve babasının hatırasını yaşatmak adına “Turkish Coffee Room” projesini başlatmış. Dr. Honeybrew, şimdi 5 yıldır falcılık ve lokumculuk yaparak geçimini sağlıyor.

Dr. Honeybrew, fallarını 8 kişilik gruplara karşı teke tek sunuyor. Tarzını tiyatroya ve müzikle harmanlayan Türk girişimci, konuklarını hem ağlatıyor hem güldürüyor. 

Steve Harvey, Philip Glass, Daniel Day Lewis, Thom Yorke ve Andre 3000 gibi ünlü isimere fal bakan Dr.Honeybrew,  30 Aralık 2023 tarihinde FOX TV'nin yayınına konuk olarak ABD'nin 2024 yılı falına bakmıştı. Türk girişimci, bir gün Barack Obama’nın da kendisine fal baktırmak için geleceğine inanıyor. 

"EN BÜYÜK RAKİBİM MEHMET ÖZ"

ABDPost New York Temsilcisi Özlem Özgüt Yörekli'nin haberine göre Türkiye'den hiçbir sponsor desteği almadan Amerika'da en tanınan Türk ismi olmayı hedefleyen Dr. Honeybrew,  en büyük rakibinin Mehmet Öz olduğunu da ifade ediyor.

DÜNYANIN EN PAHALI LOKUMU

Dünyanın en pahalı lokumunu sattığını ifade eden ünlü girişimci, içinde ev yapımı lokum, halı, nazar boncuğu ve lokum falı bulunan Fortune Box ile herkesin tanışmasını tavsiye ediyor.

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