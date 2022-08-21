Dönem filminden korku filmine
Magazin dünyasının yakından tanıdığı fotoğraf sanatçısı Levent Çekiç, rol aldığı dönem dizi filmleriyle dikkatleri üzerine toplamayı başardı.İSTANBUL (İGFA) - Başarılı oyunculuğu ile birçok yapım tarafından tercih edilen başarılı isim bu kez beyaz perdede boy göstermeye hazırlanıyor.
Diriliş Ertuğrul, Payitaht Abdülhamid gibi önemli dönem dizlerinde yer alan Levent Çekiç “Korku farklı bir deneyim oldu, dönem filmindeki o karakterlerden çıkıp korku filminde olmak kolay bir iş değil, beyaz perde de bende kendimi izleyeceğim için heyecanlıyım” dedi.
“Onlar Meclisi” isimli korku tarzındaki sinema filminde, saray ahalisi olmaktan çıkıp insana benzeyen yaratık rolüne bürünen Levent Çekiç, "Fotoğraf bir ustalık gerektiriyor, oyunculuk iyi fotoğraf olmayı iki tarafta da olmayı becerdim" vurgusunu yaptı.
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