Dobra Dobra Magazin bomba gibi geliyor 

Cine5Tv'nin en iddialı yapımlarından biri olan Dobra Dobra Magazin yeni sezona bomba gibi geliyor.İSTANBUL (İGFA)- Fethi Demirkol ve İlknur Özkuş moderatörluğunda magazin dünyasının bilinmeyenleri ele alınacak.

Cine5Tv ekranlarında olacak olan Dobra Dobra Magazin şimdiden heyecan yarattı.

Program hakkında bilgi veren İlknur Özkuş " Çok özel haberler ve gündemler ile bizleri izlemeye devam edin" dedi.