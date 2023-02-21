DJ Serkan Kaya'dan yeni single: Walk With Me

Almanya’nın en tanınan gece clublerinin yanı sıra Türkiye’de Bodrum, Çeşme ve Alaçatı’da gerçekleşen organizasyonlarda müzikseverlerle buluşan DJ Serkan Kaya (Sercan Kaya) yeni single çalışmasını hayranlarıyla buluşturmak için gün sayıyor.İSTANBUL (İGFA) - DJ Serkan Kaya (Sercan Kaya) ayrıca stüdyo çalışmalarının yanı sıra sahne çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor.

Tanınan isimlerle sahneye çıkmasıyla bilinirlik elde etmeyi başaran DJ Serkan Kaya (Sercan Kaya) yeni şarkısıyla ilgili olarak: “Yeni şarkımın kusursuz olması için stüdyoda çok zaman harcıyorum. Umarım Walk With Me’yi dinleyen herkes beğenir.” dedi.

“Şu anda Almanya dışından gelen sahne isteklerini single çalışması hazırladığım için kabul edemiyorum" diyen Kaya, "İstanbul ve izmirden çok sayıda teklifler geliyor ancak bu teklifleri single çalışmam yayınlandıktan sonra değerlendireceğiz” dedi.

DJ Kaya, “Walk With Me” isimli şarkısının Mart ayında müzikseverlerle buluşacağını hatırlattı.