Dizi sektöründe 5 bölümde bir kadrosu değişecek '100LEŞME'

M Yapım ile farklı projeler ve başarılı işlere imza atan ünlü yapımcı Murat Yontan, bu sefer yorucu bir yolculuğa çıkıyor. Usta yönetmen Kartal Çıdamlı ile çıktıkları yolda dünyanın en zor dizi filmi olarak bakılan “100LEŞME” isimli seriyi hayata geçiren Murat Yontan “Biz kolayı aramadık zor olanı yapmaya çalışıyoruz” ifadesinde bulundu.İSTANBUL (İGFA) - Her beş bölümde bir karakterlerin ve oyuncu kadrosunun tamamen değiştiği “100LEŞME” isimli dizinin oyuncu kadrosu piyasanın alışılagelmiş ve seyirciye “bu şimdi burada mı, bu dizide mi oynuyor” dedirtmeyecek ve projeye inançlarından hiç şüphe etmedikleri yeteneklerden oluşturduklarını dile getiren Murat Yontan, dizi sektöründe bu yapımı bir devrim olarak gördüğünü söyledi.

İzleyicilerin projenin adındaki gibi kendileriyle yüzleşmelerine sebep olacak etkiler bırakacağını, her dakikasını soluksuz seyredecekleri bir değişim ve kırılma projesi olduğunu sözlerine ekledi.

İlk 5 bölümüne dair oyuncu sözleşmelerinin tamamlandığı projenin çekimlerine başlandığını ve sonraki bölümlerin senaryo ve oyuncuları üzerinde çalıştıklarını belirten Murat Yontan, dizinin ilk 15 bölümünün İstanbul, Bakü ve Antalya’da çekileceğini sözlerine ekledi.

İlk defa bu tarzda bir projenin denendiği ve sektöre farklı bir bakış açısı getirme hayallerimizin ortak olması nedeniyle yönetmenimiz Kartal Çıdamlı ile yola çıktıklarının vurgusunu yapan başarılı yapımcı Murat Yontan, “Bu işe başlarken başarılı yönetmenimizin projeye büyük etkileri oldu. İlerleyen bölümlerde sürpriz oyuncularda projede yer alacak görüşmelerimiz devam ediyor” dedi.