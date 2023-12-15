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Diva Bebe hayranlarını büyüledi
MAGAZİN 15.12.2023, 09:33
Atlantis Yapım, VW Arena Konserleri’nde önceki gün sahnede Melike Şahin buluşması gerçekleşti.İSTANBUL (İGFA) - Biletleri günler öncesinden tükenen konserde kostümleri ve sahne şovlarıyla ışık saçan sanatçı hayranlarını adeta büyüledi.
Tuğçe Şenoğul performansı ile başlayan konser Melike Şahin’in sahne almasıyla tam bir şova dönüştü.
Müzik listelerinin en çok dinlenen parçalarına imza atan Melike Şahin, konser boyunca alkış ve hep bir ağızdan söylenen parçalarıyla seyircisine unutulmaz bir gece yaşattı.
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