Diva Bebe 2024'ü sahnede karşıladı

Son yıllarda hit şarkılarıyla milyonların kalbini fetheden tarzı, tavrı ve şarkıları ile adından söz ettiren Melike Şahin, yeni yılı Raffles Istanbul’da hayranları ile karşıladı.İSTANBUL (İGFA) - Bu yıl arka arkaya verdiği konserlerle ve çıkardığı şarkılarla müzik severlerin kalbinde ayrı bir yer edinen Melike Şahin, Raffles İstanbul ‘da muhteşem bir sahne şovuna imza attı.

2023’e veda gecesinde ünlü şarkıcının dilinde iyi dilekler vardı. "Çok iyi olsun her şey sağlıkla gelsin, mutlulukla gelsin, iç huzuruyla gelsin çok şahane bir sene olsun inşallah" dedi.

Özel olarak hazırladığı Akdeniz arabesk potporisi ile konserinde özel bir bölüm yapan Melike Şahin 2 saat sahne de kalırken kıyafeti ile de büyüledi.